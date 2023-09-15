نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة يعزي مصر في ضحايا كارثة الإعصار الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، نيابة عن منسوبي السفارة وقنصليتي المملكة العربية السعودية في السويس والإسكندرية، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا المواطنين المصريين جراء كارثة الإعصار المروعة للأشقاء في ليبيا، والتعزية موصولة للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا، مع أطيب الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في بيان رسمي أمس الأربعاء، أنها "تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا" وتم التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين.

وأفاد البيان أن القنصلية المصرية في بنغازي "تنسق مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم، رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية".

كما شكلت القنصلية المصرية في بنغازي، خلية أزمة فور وقوع الكارثة، لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، حسب البيان.

ولقي أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، الأربعاء.