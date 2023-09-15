نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة سيئون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة سيئون، يستفيد منها 3.545 فردًا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن صالح المعلم بأن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم لمساعدتهم في العثور على وظائف، والتقدم في حياتهم المهنية، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة وتركيب الأطراف الصناعية لهم بأنواعها، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، إضافة إلى تحسين قدرات الكادر الطبي فنيًّا ومهنيًّا من خلال تدريبهم على التعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية المتخصصة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المستمر المقدم من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات