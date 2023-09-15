نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع القصيم الصحي يختتم برنامج فعاليات منتدى "مستقبل المشاريع الصحية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم تجمع القصيم فعاليات منتدى "مستقبل المشاريع الصحية" الذي استمر يومي الأربعاء والخميس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وأقيمت جلساته ببريدة.

وتناول المنتدى على مدار يومين من انعقاده عددًا من المحاور الإستراتيجية والموضوعات المستهدفة التي توزعت على أوراق بحثية قدمت في جلسات علمية، ونقاشات حوارية ومحاضرات تخصصية، بالإضافة إلى ورشة عمل ودورة تدريبية.

واستهدف المنتدى تعزيز ورفع مستوى أداء وكفاءة المنشآت الطبية والمرافق الصحية وفقًا لمصفوفة برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يتلاءم مع أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة الرامية لتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقديم أفضل الممارسات الصحية والحلول التقنية والمعالجات الابتكارية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية