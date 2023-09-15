نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة زعيم كوريا الشمالية "المصفحة" تدخل قطاره المدرع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثقت عدسات الصحفيين لحظة مغادرة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا، بعد انتهاء زيارته، وشحن سيارته "مايباخ" المدرعة على متن قطاره قطاره الخاص المدرع باستخدام منصمة خاصة.

ووثقت عدسات الصحفيين عملية شحن سيارة الزعيم الكوري وهي من نوع "مايباخ" مصفحة، على متن القطار الذي يستخدمه كيم جونغ أون في سفرته وتنقلاته.

ويطلق على قطار كيم اسم "القلعة المتحركة"، ويحتوي على نوافذ مضادة للرصاص وجدران وأرضيات معززة للحماية من المتفجرات.

ويفضل كيم دائما مثل والده السفر بالقطار،كيم إيل سونغ اللذين كانا لا يفضلان السفر جوا.

وغادر الزعيم الكوري الشمالي الذي وصل إلى روسيا في زيارة رسمية يوم الأربعاء الماضي.

وفي آخر محطة من جولته في الشرق الأقصى الروسي زار كيم جونغ أون صباح اليوم الجمعة، برفقة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، المركز الهندسي في مصنع الطيران بكومسومولسك في مقاطعة آمور، والذي يحمل اسم رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، حيث تعرف على مهارة الطيارين الروس وأحدث المقاتلات.