الأميرة أضواء آل سعود تسحر العيون بجمالها العربي الأصيل.. أعلنت خطبتها في بث مباشر ولن تتخيل من هو العريس!شاهد

انت الان تتابع خبر الأميرة أضواء آل سعود تسحر العيون بجمالها العربي الأصيل.. أعلنت خطبتها في بث مباشر ولن تتخيل من هو العريس!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -في الساعات الأخيرة، انتشر اسم الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت خطوبتها من الأمير عبدالله عبر تطبيق تيك توك.

في بث مباشر جمع بين الأميرة أضواء والأمير عبدالله، بالإضافة إلى منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة، قالت منال الحسن: "صارت واضحة اسمحوا لي". فردت عليها الأميرة أضواء قائلة: "اسمح لك يا منال". وبعد موافقة الأميرة والأمير، أعلنت منال الحسن عن الخطبة.وقالت منال الحسن: "خلنا نقول مبروك يا جماعة للأمير عبدالله والأميرة أضواء، الله يتمم لهم على خير ادعوا لهم". وأشارت منال إلى أنهما ليسا إخوان كما كان يعتقد البعض.

لقيت الخبر تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدموا التهاني والمباركات للعروسين وتمنوا لهم حياة سعيدة. ورد الأمير والأميرة بعدها على التهاني والمباركات التي وجهها لهم المتابعون وحضور البث.

يذكر أن الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية لدعم المواهب، وهي عضو في مركز مستشارك، ورئيس جمعية الأصايل للإبداع والفن التشكيلي. كما أنها تُظهر اهتمامًا خاصًا بالتوعية بالصحة النفسية والعقلية.