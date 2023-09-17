نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق النسخة الثامنة من مسابقة "تقنية المعلومات والاتصالات" لتنمية المواهب الرقمية الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع شركة هواوي العالمية، بحضور عدد من قيادات الجانبين، ومسؤولي وقيادات عدد من الوزارات والجامعات.

وتهدف المسابقة في نسختها الثامنة التي تقام في 15 دولة في منطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا بالتزامن مع إقامتها في المملكة، إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرقمية الوطنية، إذ تعد من أهم المبادرات في المنطقة المعنية بإعداد جيل الشباب لتحمل مسؤولياته الوطنية في بناء العالم الرقمي الذي يضع في متناول كل فرد ومنزل وشركة ومؤسسة شبكات متكاملة للاتصالات.

ووفقًا لبرنامج المسابقة، ستتاح للطلاب المشاركين من أبناء وبنات الوطن في المراحل المختلفة للمسابقة فرص اكتساب المعرفة والاطلاع على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال مواد الدورة التدريبية التي تتضمن كل ما هو جديد في مجال بروتوكول الإنترنت وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تقنيات الجيل الخامس التي تعد نقلة نوعية في طريقة تسيير الأعمال وتواصل الأفراد، وتسهم المسابقة بالدرجة الأولى في تشجيع الابتكار والإبداع بين صفوف الطلاب والطالبات وتزيد من القدرات التنافسية للمجتمعات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام زاو، أن المسابقة تسهم في نسختها الثامنة بدور فاعل وكبير في تشجيع نشر المعرفة وتبادل المعلومات في المنطقة، مشيرًا إلى أن هواوي ستتمكن من تنمية المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات وإعداد الجيل القادر على القيادة نحو المرحلة التالية من عملية التحوّل الرقمي.

وعلى مدار الأعوام السبعة الماضية، تقدم أكثر من 12500 طالبًا وطالبة من عدة كليات وجامعات من المملكة بطلبات للمشاركة في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات. وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 6 مواهب سعودية في التصفيات النهائية لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، حيث حصد فريق المملكة فئة "الأداء المتميز"، كما يعد التسجيل متاحًا في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية حتى 20 أكتوبر 2023 عبر الموقع الإلكتروني.