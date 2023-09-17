محافظ الطائف يستقبل مدير الشؤون الصحية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد بن جابر القحطاني.

واستمع سموه لشرح عن خطة انتقال مديرية الشؤون الصحية للمرحلة الثانية RHD2 مع انطلاق التجمع الصحي بالطائف على أن يقتصر دور الشؤون الصحية على الدور الرقابي الإشرافي.

ووجه سمو محافظ الطائف بتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والزوار وجميع طالبيها، مثمنآ لمنسوبي صحة الطائف جهودهم وعملهم