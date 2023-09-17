نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة باب رزق جميل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس برواتب تصل إلى 9،000 ريال للعمل في محافظة جدة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف مبيعات 5 وظائف.

الشروط:

1– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

2– خبرة سنتين في مجال العمل.

3– الإشراف على مناديب المبيعات ومتابعة المبيعات حسب أهداف الشركة.

المزايا والحقوق:

– الراتب يبدأ من 6،000 – 9،000 ريال.

– تأمين طبي واجتماعي.

– إجازة سنوية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/03هـ الموافق 2023/09/17م.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة باب رزق جميل عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال المبيعات - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

- مشرف مبيعات (5 وظائف).

الهدف الوظيفي:

- الإشراف على مناديب المبيعات ومتابعة المبيعات حسب أهداف الشركة.

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

3- خبرة سابقة 2 سنوات.

أماكن العمل:

- جدة.

الامتيازات الوظيفية:

- راتب شهري 6،000 - 9،000 ريال.

- تأمينات اجتماعية.

- إجازة سنوية.

- تأمين طبي.

وفي وقت آخر، شركة باب رزق جميل، توفر أكثر من 85 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل بعد مجالات، في عدة مدن بالمملكة - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

المسميات الوظيفية:

1- مقدم طعام.

2- محضر قهوة (باريستا).

3- موظف استقبال.

4- مسؤول خدمة عملاء.

أماكن العمل:

- جدة.

- الرياض.

- مكة المكرمة.

- الجبيل.

- الخبر.

- الدمام.