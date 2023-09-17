نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة باب رزق جميل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس برواتب تصل إلى 9،000 ريال للعمل في محافظة جدة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مشرف مبيعات 5 وظائف.
الشروط:
1– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
2– خبرة سنتين في مجال العمل.
3– الإشراف على مناديب المبيعات ومتابعة المبيعات حسب أهداف الشركة.
المزايا والحقوق:
– الراتب يبدأ من 6،000 – 9،000 ريال.
– تأمين طبي واجتماعي.
– إجازة سنوية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/03هـ الموافق 2023/09/17م.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة باب رزق جميل عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال المبيعات - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مشرف مبيعات (5 وظائف).
الهدف الوظيفي:
- الإشراف على مناديب المبيعات ومتابعة المبيعات حسب أهداف الشركة.
المتطلبات:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
3- خبرة سابقة 2 سنوات.
أماكن العمل:
- جدة.
الامتيازات الوظيفية:
- راتب شهري 6،000 - 9،000 ريال.
- تأمينات اجتماعية.
- إجازة سنوية.
- تأمين طبي.
وفي وقت آخر، شركة باب رزق جميل، توفر أكثر من 85 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل بعد مجالات، في عدة مدن بالمملكة - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
المسميات الوظيفية:
1- مقدم طعام.
2- محضر قهوة (باريستا).
3- موظف استقبال.
4- مسؤول خدمة عملاء.
أماكن العمل:
- جدة.
- الرياض.
- مكة المكرمة.
- الجبيل.
- الخبر.
- الدمام.