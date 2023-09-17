نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج العمل عن بُعد يوفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج العمل عن بعد عن توفر أكثر من 36 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المجالات بنظام العمل عن بُعد، وذلك لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي إدارة مشاريع.

– مندوب مبيعات.

– محصل ديون.

– مساعد إداري.

– كاتب بيانات عملاء.

– كاتب شكاوى.

– بائع اثاث.

– أخصائي تسويق.

– أخصائي الشؤون الادارية والحكومية.

– كاتب إداري.

– مسؤول مبيعات.

– اختصاصي تسويق.

– عامل تحميل وتنزيل.

– أخصائي علاقات عامة.

– اداري تقارير.

– مدير تجارة إلكترونية.

– مندوب مشتريات.

– مشرف عمليات.

– مدير حسابات.

– كاتب اداري عام.

– محاسب.

– اخصائي اداري.

– كاتب بيانات عملاء.

وغيرها من الوظائف..

موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/03هـ الموافق 2023/09/17م.



وفي وقت سابق، أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 48 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

هام - قبل البدء بالتقديم يفضّل الاطلاع على خطوات التسجيل (PDF):

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الوظائف:

- كاتب موارد بشرية.

- أخصائي تسويق.

- مساعد خدمة اجتماعية.

- مندوب مبيعات.

- مدير خدمة العملاء.

- مندوب مشتريات.

- أخصائي إداري.

- مبرمج تطبيقات.

- مدخل بيانات.

- سكرتير تنفيذي.

- أخصائي عقود تقنية.

- مصمم إعلان.

- محصل.

- وسيط تأمين.

- كاتب تأمين.

- مساعد إداري.

- مدير تسويق.

- أخصائي علاقات عامة.

- أخصائي مراقبة موارد بشرية.

- مأمور سنترال.

- أخصائي خدمة عملاء.

- مراقب كاميرات أمنية.

- مطور ألعاب رقمية.

- مدخل بيانات.

- كاتب إداري عام.

- أخصائي إدارة مشاريع.

- مندوب مشتريات.

- وغيرها من الوظائف.

ومن ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

- برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.