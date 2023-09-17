نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة السعودية تعلن عن تنفيذ ثلاث برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في عدة مجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تنفيذ 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في عدة مجالات وبمختلف التخصصات.

البرامج:

1- مساعد طبيب أسنان:

-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

-درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).

– درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 60 فأعلى.– ليس على رأس العمل.

– مدة البرنامج (12 شهرًا).

2- فني رعاية مرضى:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.– درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).

– درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 فأعلى.

– ليس على رأس العمل.– مدة البرنامج (12 شهرًا).

3- فني التعقيم الطبي:– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الطبية، علم الحيوان، علم النبات، العلوم الطبية الحيوية).

– درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 67 فأعلى.

– ليس على رأس العمل.

– مدة البرنامج (12 شهرًا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عن توفر أكثر من (140) فرصة تدريبية للرجال/نساء، في مختلف التخصصات، عبر برنامج التدريب على رأس العمل وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف - حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية:

- وظائف إدارية.

- وظائف قانونية.

- وظائف صحية.

المسميات:

- محامي (العدد: 20)

- أخصائي تنظيم اداري (العدد: 30)

- أخصائي مختبرات طبية (العدد: 8)

- أخصائي تغذية (العدد: 35)

- أخصائي عمليات موارد بشرية (العدد: 55)

المتطلبات:

- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

- حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المستهدفة.

- ألا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.

- لا يشترط الخبرة المسبقة.