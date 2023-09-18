انت الان تتابع خبر عاجل .. الأرصاد الجوية السعودية تحذر من رياح وأتربة وامطار غزيرة وسيول على الرياض وهذه المناطق في المملكة هي الأكثر تضرراً.. التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا عاجلًا بشأن احتمالية هبوب رياح قوية وأتربة مثارة في الرياض وعدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحالة المتوقعة في الرياض ستشمل محافظات "الدوادمي والقويعية وعفيف". وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر المنطقة الشرقية بالرياح القوية والأتربة المثارة، وتشمل محافظات "الأحساء والعديد وبقيق". وستشمل الحالة أيضًا منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا محافظات "الخرمة والمويه وتربة ورنية".

من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشار المركز إلى أن الحالة بدأت من الساعة العاشرة من مساء أمس، وستستمر في الرياض حتى الخامسة مساءً، وفي الشرقية حتى الثامنة، وفي مكة حتى التاسعة مساءً.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة ستؤدي إلى تشكل السيول وتساقط البرد وهبوب رياح قوية في مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما ستتسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في تقليل مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من الرياض ونجران والشرقية.