نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى عبر برنامج التأهيل والاحلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة رجال / نساء عبر برنامج التأهيل والإحلال لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل 17،500 ريال.

الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):

– عامل تثبيت أنابيب.

– فني أجهزة راديو.

– مهندس شبكات أول.

– مدير مشروع (راتب 17،500 ريال).

– مشرف تشجير (راتب 7،500 ريال).

– منقذة (راتب 6،750 ريال).

– موظف استقبال.

– مُحلل طلبات خدمة.

– فني كهربائي.

– كاتب استلام وتسليم.

– فني دهان.



أماكن العمل:

– الجبيل.

– ينبع.

– جازان.

– رأس الخير.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية وتقنية لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

- مهندس ميداني اول - Senior Field Engineer.

- مشغل معدات.

- مراقب عمال.

- مشغل معدات.

- محاسب.

- مراقب عمال.

- مشغل معدات ثقيلة.

- موظف مشتريات.

- كهربائي الفولطية المتوسطة.

- سائق سيارة مكافحة حشرات.

وظائف الهيئة الملكية:

- مدير برنامج الخدمات الصحية.

- أخصائي تطوير الأعمال.

- أخصائي مراجعة التكاليف.

- أخصائي متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.

- أمين مستودع.

- رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

- رئيس قسم السلامة.

رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

- مدير إدارة المباني.

- مدير إدارة الطرق.

- مدير إدارة النقل والمعدات.

- رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

- رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

- رئيس قسم التصاريح والانظمة البيئية.

- رئيس قسم استمرارية الاعمال.

- مدير الإدارة الهندسية.

- رئيس قسم الهندسة القيمية.

- رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

- رئيس قسم الانشاءات الصناعية.

- رئيس قسم صحة البيئة.

- رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

- مدير إدارة المرافق العامة.

- رئيس قسم النقل.

- رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

- رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

- رئيس قسم العلاقات الحكومية.