نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول لحملة الثانوية في جميع التخصصات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض عن فتح باب القبول لحملة الثانوية جميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني 1445هـ.
مسمى البرنامج:
– برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك.
شروط القبول:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).
3- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- أن لا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.
نبذة عن التدريب:
1- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
2- التدريب باللغة الإنجليزية.
3- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية.
4- رسوم التدريب تدفع من قبل الشركة الموظفة وصندوق تنمية الموارد البشرية أو سابك.
نبذة عن البرنامج:
– البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.
– يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.
– يقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعًا تدريبيا.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/04هـ الموافق 2023/09/18م.
وفي وقت سابق، اعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام 2023/2022 لحملة الثانوية فأعلى جميع الأقسام ببرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف والان اليكم التفاصيل وكيفية التقدم.
تفاصيل برنامج المعهد العالي للصناعات البلاستيكية:
برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الشركات الكبرى الرائدة بقطاع صناعة البلاستيك
الشروط المطلوبة للتقديم:
-خريجي الثانوية فأعلى ج التخصصات.
- ألا يتجاوز عمره 23 سنة.
-لا يكون قد سبق دعمه من قبل.
- لا يكون مسجلًا في التأمينات.
-اجتياز المقابلة بعد مطابقة البيانات.
المزايا للعاملين:
-توظيف فوري عند بدء التدريب والتدريب الإنجليزية.
-التدريب تحت إشراف خبراء
-شهادة دبلوم في تقنية الصناعات البلاستيكية
فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.