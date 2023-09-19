نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تنفيذ الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن بالمملكة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تنفيذ شركة الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة الرياض، جدة، الدمام.
الوظائف:
1- مسؤول تمويل شخصي.
2- مسؤول تمويل الشركات B2B.
3- ممثل مبيعات التأمين الصحي.
4- ممثل مبيعات السيارات.
5- موظف التسويق عبر الهاتف.
6- مدير مشروع تقنية المعلومات.
7- ممثل مبيعات.
أماكن العمل:
– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة تنفيذ الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك - وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مسؤول تحليل الائتمان:
- المتابعة بالأعمال اليومية لعمليات مابعد البيع لضمان تحقيق الهدف وتحقيق اتفاقية مستوى الخدمة.- مهارات المحاسبة.- مهارات إدارة الوقت.- التفكير التحليلي والمنطقي.- مهارات مايكروسوفت أوفيس.
2- مسؤول مبيعات التامين المصرفي:
- خبرة في مجال التأمين الصحي.- مهارات التسويق.- مهارات إدارية.- مهارات الحاسب الآلي.- مهارات اقناع العميل.
3- تدريب على رأس العمل (الموارد البشرية):
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- لا يشترط الخبرة المسبقة.- درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا)، تعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك - وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- ممثل مبيعات السيارات.
- درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- القدرة على العمل بشكل مستقل مع مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين.
- مهارات قوية في البيع والتفاوض والاتصال.
- خبرة عملية 2 سنوات في مبيعات السيارات.
- الإلمام بـ MS Office.
- مهارات جيدة في التنظيم وإدارة الوقت.
2- ممثل مبيعات العقارات.
- درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- القدرة على العمل بشكل مستقل مع مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين.
- مهارات قوية في البيع والتفاوض والاتصال.
- خبرة عملية 2 سنوات في مبيعات العقارات.
- الإلمام بـ MS Office.
- مهارات جيدة في التنظيم وإدارة الوقت..
شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا)، تعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك - وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
- مسؤول تمويل شخصي.
- مسؤول مبيعات التامين المصرفي "الحماية والادخار".
- مسؤول مبيعات التامين المصرفي.
- تنفيذي أول المبيعات.
- سكرتير تنفيذي.
- ممثل مبيعات أجهزة نقاط البيع.
- ممثل مبيعات التأمين الصحي.
- ممثل مبيعات السيارات.
- ممثل مبيعات.
برنامج تدريب على رأس العمل.
مكان العمل:
- الرياض.