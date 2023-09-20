نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة صدارة للكيميائيات توفر فرص وظيفية في مختلف المجالات لحملة البكالوريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عن توفر 17 وظائف شاغرة في مختلف المجالات لحملة البكالوريوس، للعمل بالجبيل، وذلك لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:



1- مهندس مواد.

2- مهندس تخطيط وجدولة.

3- أخصائي التحليل التقني.

4- كيميائي أول.

5- مهندس إنتاج أول.

6- مهندس الموثوقية.

7- أخصائي إدارة وتطوير المواهب.

8- محلل مراقبة التكاليف والعقود.

9- مهندس مشروع.

10- مهندس تحسين.

11- مستشار سلامة العمليات.

12- مدقق اول الحسابات.

13- محلل إدارة مخاطر نظم المعلومات.

14- أخصائي إدارة العقود.

15- محلل حماية المعلومات.

16- أخصائي العقود.

17- محلل التخطيط.

مزايا العمل في صدارة:



– رواتب تنافسية.

– مكافآت سنوية تقديرية.

– برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين.

– تغطية طبية مميزة شاملة الوالدين.

– برنامج تملك المنازل.

– تحمل مصروفات التعليم لأبناء الموظفين.

– برامج صحية ولياقة بدنية.

– خطة إدخار ونهاية الخدمة للسعوديين بعد 10 سنوات من الخدمة المتواصلة.

– برامج تدريب وتطوير وظيفي مستمرة.

– وغيرها من المزايا التنافسية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة صدارة للكيميائيات Sadara، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات - وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:-

أخصائي تمويل الأعمال.

ملخص المهام الوظيفية:

التعامل مع الربح وتمويل الأعمال وتحليل التكاليف وتحليل الأرباح.

- أنشطة إعداد التقارير وتقديم تحليل الأعمال ودعم تمويل الأعمال لجميع وحدات أعمال صدارة.

- دعم عملية الربح والميزنة السنوية وعملية تخطيط الأعمال متوسطة المدى لمدة 5 سنوات.- تقديم تحليل الأعمال والتقييم الاقتصادي.

- تطوير نماذج للتنبؤ والتوفيق بين التسعير من مختلف الاتفاقات لتتبع التكاليف والتنبؤ بها.

- وغيرها من المهام.

المؤهلات والخبرات:- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.- الحد الأدنى لسنوات الخبرة: 5 سنوات.

مزايا العمل في صدارة:

- رواتب تنافسية.- مكافآت سنوية تقديرية.

- برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين.

- تغطية طبية مميزة شاملة الوالدين.

- برنامج تملك المنازل.

- تحمل مصروفات التعليم لأبناء الموظفين.

- برامج صحية ولياقة بدنية.

- خطة إدخار ونهاية الخدمة للسعوديين بعد 10 سنوات من الخدمة المتواصلة.

- برامج تدريب وتطوير وظيفي مستمرة.- وغيرها من المزايا التنافسية.

وتأسست شركة صدارة للكيميائيات صدارة في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية داو. ويمثل مشروع صدارة تحديًا غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعًا عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنويًا. كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية نحو 75 مليار ريال سعودي 20 مليار دولار أمريكي.