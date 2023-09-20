نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI إحدى شركات أرامكو السعودية المشتركة عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف المجالات للعمل بمدينة رأس الخير، وذلك لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المجالات المطلوبة:



– الإدارية.

– القانونية.

– المالية.

– التقنية.

– الهندسية.

الوظائف الشاغرة:

– مساعد مدير المكتب الهندسي.

– مشرف سلامة.

– مفتش جودة الأغذية.

– محاسب أول مستحق.

– مراقب مستندات.

– مهندس سلامة.

– أخصائي عمليات لوجستية.

– محاسب مدفوعات.

– مراقب.

– مدير خدمات ودعم تكنولوجيا المعلومات.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير السلامة التشغيلية.

– مهندس السلامة التشغيلية.

– مدير التسويق والعلامات التجارية.

– رئيس قسم إدارة الفئة وتخطيط الطلب.

– مهندس كهرباء.

– مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء.

– بائع.

– مدير مشتريات المشروع.

– كبير استشاريين المشتريات.

– رئيس قسم إدارة النقد.

– أخصائي إدارة المواد الخام.

– مدير خدمات النقل.

– مخطط مشروعات.

– أخصائي إدارة الفاعليات.

– مدير مراقبة المشروعات.

– مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

– مشرف ورشة الآلات.

– محلل أمن المعلومات.

– رئيس قسم دعم العطاءات.

– مدير الخدمات التقنية.

وغيرها من الوظائف..

التخصصات المطلوبة:



– إدارة الأعمال.

– إدارة الفنادق.

– الأمن والسلامة.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– المالية.

– الصناعات البحرية.

– علوم الحاسب.

– العلوم الفيزيائية.

– التسويق.

– الإعلام والإعلان.

– إدارة العمليات.

– سلاسل الإمداد.

– إدارة تكنولوجيا المعلومات.

– إدارة الجودة.

– أو ما يعادلها.



الشركة العالمية للصناعات البحرية، تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، فتح التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

الوظائف الشاغرة:

1- محقق أمني.

(Security invistigator)

2- محلل مراقبة المشروع.

(Project Controller Analyst)

3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.

(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)

4- أخصائي أول، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.

(Senior Specialist، OD/Workforce planning)

5- مشرف نظام النقل..

(Supervisor، Ship-lift، and Transfer System.)

6- مهندس تخطيط أول.

(Senior Planning Engineer)

7- مهندس مراقبة التكاليف.

مشرف ROV.

(ROV Supervisor)

9- مهندس كهرباء.

(Sr. Electrical Engineer)

10- مهندس المشروع.

(Project Engineer)

11- كاتب تقني.

(Technical writer)

12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.

(Strategy، Planning and Contract Manager)

13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.

(IT Systems Analysts)

14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.

(Manager، Program Management & Planning)

15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.

(Division Head، Mechanical & HVAC)

16- نائب مدير المشروع.

(Deputy Project Manager)

17- المدير العام.

(General Manager - New Build Rig)

18- مخطط المشروع.

(Project Planner)

19- منسق أول لهندسة المواد.

(Senior Material Engineering Coordinator - Piping)

20- مهندس إنشائي رئيسي.

21- مهندس تكليف.

(Commissioning Engineer)

22- مهندس تخطيط.

(Planning Engineer)

• بالإضافة لأكثر من 80 وظيفة في مختلف التخصصات.

عن الشركة:

الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة لامبريل بي إل سي والشركة الوطنية للنقل البحري وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، يقدم المشروع واحدًا من أكبر المجمعات البحرية المتكاملة في العالم.