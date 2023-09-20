نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء للعمل بمختلف التخصصات للعمل في الرياض، العلا.

الوظائف الشاغرة:

– مدير إدارة الحفاظ على التراث وتطويره.

– مدير محتوى الحياة البرية.

– مدير قاعدة البيانات وإدارة المعرفة.

– مدير المجموعات.

– مسؤول الشراكات.

– مدير استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.

– مدير مراقبة المحميات الطبيعية.

– مدير تخطيط القطاع والأداء الأول.

– مدير عمليات الإنتاج.

– مدير تسويق أول.

– أخصائي أول خصوصية البيانات.

– مدير منصة المراقبة المتكاملة بالمقاطعة.

– مدير إدارة التهديدات والاستخبارات.

– أخصائي BIPM.

– مدير تخطيط الحفظ.

التخصصات المطلوبة:

– أمن المعلومات.

– إدارة البيانات.

– الأمن السيبراني.

– تقنية المعلومات.

– علم الآثار.

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– الإدارة العامة.

– الموارد البشرية.

– الهندسة.

– إدارة العمليات.

– تطوير الأعمال.

– المبيعات.

– التسويق.

– القانون.

– هندسة الأنظمة.

– إدارة العقود.

موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/05هـ الموافق 2023/09/19م.



وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف توفر وظائف شاغرة للعمل بعدة مجالات إدارية، تقنية، هندسية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مساعد إداري.

(Executive Assistant)

2- مستشار محتوى الحياة البرية.

(Wildlife Content Consultant)

3- مدير علاقات أعمال تقنية المعلومات.

(IT Business Relationship Manager)

4- أخصائي مكتب السفر.

(Travel Desk Specialist)

5- أخصائي تخطيط التعاقب.

(Succession Planning Lead)

6- أخصائي أول تطوير المحتوى.

(Content Development Lead)

7- اخصائي التصميم التنظيمي.

(Senior Organization Design Specialist)

8- أخصائي رئيسي إدارة التحصيل.

(Collection Management Lead)

9- مستشار الهندسة المدنية.

(Civil Engineer Advisor)

10- مدير المشاركة المجتمعية.

(Community Engagement Manager)