نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر بنده تعلن عن فرص وظيفية وتدريبية للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى في جدة والقنفذة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بنده للتجزئة عن توفر فرص وظيفية وتدريبية للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمحافظتي جدة والقنفذة.
الفرص المتاحة:
1- فرص تدريبية محافظة جدة
– طالب أو خريج.
– مهارات التواصل.
– إجادة برامج الأوفيس.
2- وظائف شاغرة في بنده 10 وظائف – القنفذة:
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لا تشترط خبرة سابقة.
– إجادة برامج الأوفيس.
– معرفة أساسية في اللغة الإنجليزية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة بنده للتجزئة عن وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في الرياض.
– الباحة.
– جدة.
– ينبع.
– بيشة.
– الدمام.
الوظائف الشاغرة في شركة بنده للتجزئة
– محاسب مبيعات.
– مسؤول توظيف.
– أخصائي عمليات الشبكة
– مشرف أمن.
المؤهلات المطلوبة بوظائف متعددة في شركة بنده للتجزئة
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
كما أعلنت الشركة عن حاجتها لوظائف أخرى وهي كالتالي:
مدير الأمن ومنع الخسائر
مخطط تخطيط المتجر
متدرب تعاوني لمدة ستة أشهر
-شروط التقديم
-ان يكون سعودي الجنسية.
-أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية فما أعلي.
-لا يشترط وجود خبرات سابقة في هذا المجال