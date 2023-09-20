نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر بنده تعلن عن فرص وظيفية وتدريبية للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى في جدة والقنفذة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بنده للتجزئة عن توفر فرص وظيفية وتدريبية للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمحافظتي جدة والقنفذة.

الفرص المتاحة:

1- فرص تدريبية محافظة جدة

– طالب أو خريج.

– مهارات التواصل.

– إجادة برامج الأوفيس.

2- وظائف شاغرة في بنده 10 وظائف – القنفذة:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– لا تشترط خبرة سابقة.

– إجادة برامج الأوفيس.

– معرفة أساسية في اللغة الإنجليزية.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة بنده للتجزئة عن وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في الرياض.

– الباحة.

– جدة.

– ينبع.

– بيشة.

– الدمام.

الوظائف الشاغرة في شركة بنده للتجزئة

– محاسب مبيعات.

– مسؤول توظيف.

– أخصائي عمليات الشبكة

– مشرف أمن.

المؤهلات المطلوبة بوظائف متعددة في شركة بنده للتجزئة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها لوظائف أخرى وهي كالتالي:

مدير الأمن ومنع الخسائر

مخطط تخطيط المتجر

متدرب تعاوني لمدة ستة أشهر

-شروط التقديم

-ان يكون سعودي الجنسية.

-أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية فما أعلي.

-لا يشترط وجود خبرات سابقة في هذا المجال