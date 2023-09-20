انت الان تتابع خبر الموت ينهش الأسرة المالكه في المملكة العربية السعودية وبيان طارئ من الديوان الملكي يصعق الجميع .. والحزن يخيم على المملكة كاملاً والسعوديون يحبسون أنفاسهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان عاجل عن وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، ما أحدث صدمة في أروقة الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. تلقى أمراء الأسرة الحاكمة والشخصيات البارزة في المملكة التعازي والمواساة بوفاة الأمير سعود.



وأوضح الديوان الملكي أن الأمير سعود بن عبد الله توفي وتم تحديد موعد الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر يوم الخميس الموافق 11 ذي الحجة 1444 هجري. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.



ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة الأمير سعود بن عبد الله، ولكن يجري التحقيق في الأمر ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق. وفيما لم يعلن الديوان الملكي في السعودية عن سبب وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في بيانه الرسمي، إلا أن بعض المصادر الصحفية في المملكة أشارت إلى أن الأمير الراحل تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته.



الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، هو عضو في العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. ولد في الرياض في أسرة آل سعود الحاكمة.

توفي الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، في أول أيام عيد الأضحى المبارك من السنة الهجرية 1444. وكان والده الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مستشارًا للملك عبد العزيز قبل وفاته في عام 1976. وكانت والدته الأميرة موضي بنت جلوي بن تركي آل شارك الأمير سعود في العديد من المعارك إلى جانب والده.

تم تعيين الأمير سعود كأول وزير للنفط في المملكة العربية السعودية، حيث لعب دورًا هامًا في تنمية وإدارة قطاع النفط في المملكة. ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في البلاد. كان له رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة.

تزوج الأمير سعود من الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وعاش معها حياة سعيدة ومثمرة. تشتهر العائلة السعودية بقيمها العائلية القوية والاحترام المتبادل بين أفرادها.

صدر بيان من الديوان الملكي يعلن عن وفاة الأمير سعود، حيث تلقت العائلة السعودية والشعب السعودي بأسره نبأ وفاته ببالغ الحزن والأسى.