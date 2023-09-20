نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 45 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني بمواقع سياحية وتراثية بالأحساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أمانة الأحساء عن فعالياتها لليوم الوطني93 للمملكة الذي يقام تحت شعار "نحلم ونحقق".

وأفاد وكيل المحافظة معاذ الجعفري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أنه سيجري تنفيذ أكثر من 45 فعالية متنوعة، في أكثر من 15 موقعًا سياحيًا وتراثيًا، تشمل 20 عرضًا حيًا، وألعابًا نارية، وحفلًا غنائيًا، وعروضًا جوية، وأمسيات شعرية، بمشاركة عدة جهات حكومية، إضافة إلى مشاركة مجموعة من شركاء القطاع الخاص، وأكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.

وشهد المؤتمر مشاركات قيادات الجهات الرسمية المشاركة بالفعاليات، الذين استعرضوا الجهود المبذولة لإبراز هذا الحدث وضمان تقديم الاستعدادات والتجهيزات كافة بما يتناسب مع أهمية المناسبة