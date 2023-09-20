نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مصفاة أرامكو السعودية سامرف توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف عن توفر وظائف بمختلف التخصصات منها لحديثي التخرج للعمل بينبع الصناعية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع القراءة.
الوظائف:
1- مهندس الأجهزة التحليلية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، الهندسة التحليلية، هندسة الأدوات).
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
2- كيميائي مختبر:–
درجة البكالوريوس في تخصص (الكيمياء).
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
3- أخصائي مشتريات – الجهات المتعاقدة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
4- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى - بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- منسق العقود.
(Contract Coordinator)
- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية / الإدارة الصناعية / إدارة سلسلة الإمداد / نظام المعلومات الإدارية.
- الحد الأدنى 2 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة.
2- مهندس السلامة.
(Safety Engineer)
- درجة البكالوريوس في هندسة السلامة أو الهندسة الكيميائية أو الهندسة الميكانيكية.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.
3- أخصائي السلامة.
(Safety Specialist)
- شهادة الثانوية أو الدبلوم في السلامة الصناعية.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.
مزايا العمل في سامرف: (المصدر)
- رواتب تنافسية
- بدل مواصلات
بدل السكن (3 رواتب) أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).
- تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).
- بدل تعيين.
- مكافأة الأداء السنوي.
- مكافأة شهر رمضان.
- برنامج تملك المنازل.
- خطة إدخار
- مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.