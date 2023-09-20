نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للبيانات سدايا تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا توفر أكثر من 136 وظيفة شاغرة للدبلوم فأعلى في المجالات الإدارية والتقنية والهندسية والفنية للعمل بمدينة الرياض.

الوظائف:



– مساعد اداري (لا تشترط الخبرة).

– سكرتير (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول مراجعة فنية (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول دعم فني (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول حماية البيانات (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول تمكين عملاء الحوسبة السحابية (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول تصميم الهيكلة الامنية لتطبيقات الحوسبة السحابية (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول التخطيط والمتابعة (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول أنظمة وشبكات (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول تنفيذ ومتابعة (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول أصول التركيبات (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول خدمة عملاء (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول اختبار برمجيات (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول عمليات الإتصلات الآمنة (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول تصميم التطبيقات الآمنة (لا تشترط الخبرة).

– مسؤول مركز التواصل (لا تشترط الخبرة).

– محلل أعمال (لا تشترط الخبرة).

– فني صيانة (لا تشترط الخبرة).

– منسق تطوير كفاءات.

– مطور ويب.

– مدير مشروع.

– أخصائي مجالس ولجان.

– مستشار.

– أخصائي دعم أعمال أول.

– مدير مشروع.

– أخصائي مؤشرات أول.

– أخصائي تدقيق أول

.– مدير إدارة حلول التشفير.

– اخصائي تنفيذ ومتابعة.

– أخصائي أنظمة وشبكات.

– مطور واجهات.–

أخصائي ضمان الجودة.– مسؤول حوكمة وامتثال.

– مدير إدارة مركز التواصل.وغيرها من الوظائف..

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

موعد التقديم:–

التقديم متاح الآن اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/20م

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن طرح أكثر من 190 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

- محلل تقييم الثغرات

- أخصائي حوكمة الصلاحيات والوصول

-أخصائي حوكمة الصلاحيات والوصول أول

- مدير منتجات أول

- مهندس بيانات خبير

- محلل حوكمة البيانات

- أخصائي اختبارات اختراق

- أخصائي اختراق أول

- محلل معلومات استباقية

- قائد فريق حماية البيانات والخصوصية

- أخصائي هيكلة الأمن السيبراني

- أخصائي هيكلو الأمن السيبراني أول

- أخصائي معلومات استباقية سيبرانية

- أخصائي أول المعلومات الاستباقية السيبرانية

- أخصائي مخاطر الأمن السيبراني أول

- أخصائي تحقيق جنائي رقمي أول

- أخصائي أول حماية البيانات والخصوصية

- أخصائي أنظمة تقنية أمنية

- أخصائي أمني مراقبة واستجابة

- أخصائي التزام

- مدير مكتب

- مصور

- مسؤول شؤون مجلس الادارة

- مسؤول شؤون مركز الحوكمة

- مدير مكتب

- أخصائي أول رواتب

- أخصائي استقطاب الكفاءات

- أخصائي عقود

- مستشار أعمال رئيسي

- محلل بيانات

- أخصائي علاقات عامة

- كاتب محتوى

- أخصائي جودة وتميز

- مصمم جرافيك

- مصمم حلول

- مهندس دعم

- مساعد اداري

- مستشار أعمال

- مدير مشروع

- مهندس شبكات

مطور برمجيات

- مهندس نظم أول

- مهندس جودة أول

- وظائف أخرى

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال

- الادارة المالية

- العلاقات العامة

- حاسب آلي

- الدعم الفني

- علوم الكمبيوتر

- الموارد البشرية

- الاعلام

- نظم المعلومات الادارية

- التصميم الجرافيكي

- هندسة الحاسب

- الأنظمة

- نظم معلومات حاسب

- علوم الحاسب

- هندسة الحاسوب

- نظم المعلومات

- تقنية المعلومات

- هندسة الإلكترونيات

- هندسة الاتصالات

- أمن المعلومات

- الأمن السيبراني

- تقنية معلومات

- الاقتصاد

- اللغة العربية

- اللغة الانجليزية

- نظم معلومات

- دعم فني

- أمن سيبراني

- تشغيل حاسب

- هندسة البرمجيات

- هندسة البيانات

- هندسة الكمبيوتر

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.