نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة روشن للتطوير العقاري توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدن بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة توفر 90 وظيفة في عدة مدن بالمملكة الرياض، مكة المكرمة، جدة.

الوظائف:



– مساعد تنفيذي.

– مستشار عقارات أول.

– مدير استراتيجية وتخطيط.

– مدير مشروعات البنية التحتية.

– مدير مشتريات أول.

– مدير التوظيف.

– مدير أول لبيع العقارات.

– مدير الإنتاج.

– مدير التسويق والمشاريع الرقمية.

– مؤلف الإعلانات – اللغة العربية.

– مدير تسويق أول.

– مدير تقنية المعلومات.

– مدير أبحاث السوق.

– مدير أول أبحاث السوق.

– مدير مبيعات.

– مدير التسويق الرقمي.

– مدير الصحة والسلامة.

– مدير التميز التشغيلي.

– وغيرها من الوظائف.

التخصصات المطلوبة:

– اللغة العربية.

– الصحافة

– إدارة الأعمال.

– علوم البيئة.

– الهندسة.

– إدارة المعلومات.

– الاتصال والإعلام.

– هندسة البرمجيات.

– العلوم الاجتماعية.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة المعمارية.

– المالية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– الموارد البشرية.

– التسويق.وغيرها من التخصصات.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات، فأعلى رجال/نساء، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

- مدير الإستراتيجية والتخطيط.(Director، Strategy & Planning)

- مدير إدارة المشاريع.(Director، Project Management)

- اخصائي الدعم الفني.(Specialist، IT Service Desk)

- منسق تجربة العملاء.(Coordinator، Customer Experience)

- مدير أبحاث وتطوير تقنية المعلومات.(Manager، IT Research & Development)

- أخصائي أول، مجتمع تقنية المعلومات.(Senior Specialist، Community IT)

- مدير أول، تطوير الشركات.(Senior Director، Corporate Development)

- مدير مساعد، الشراكات.(Associate Director، Partnerships)

- منسق أول، مركز المبيعات.(Senior Coordinator، Sales Centre)

- موظف استقبال.(Reciptionist، Sales)

- مسؤول مبيعات.(Administrator، Sales)

- مدير المبيعات.(Manager، Sales)

- مدير التطوير.(Manager، Development)

- مدير أول، إدارة العلامات التجارية.(Senior Manager، Brand Management)

- مدير تسويق.(Director، Marketing PMO)

- مدير الصحة والسلامة والبيئة.(Manager، HSSE)

- أخصائي أول التطوير.(Senior Specialist، Development)

- مدير التخطيط والجدولة.(Manager، Planning & Scheduling)

- اخصائي أول، التخطيط والجدولة.(Senior Specialist، Planning and Scheduling - Zone B)

- مدير ميزانية التكاليف والرقابة.(Manager، Cost Budgeting & Control)

- مدير ميزانية التكاليف والرقابة.(Manager، Cost Budgeting & Control)

- أخصائي أول، الرقابة والموازنة.(Senior Specialist، Cost Budgeting & Control)

- مدير أول، إدارة سلسلة التوريد.(Senior Manager، Supply Chain Management)

- مساعد تنفيذي.(Executive Assistant)

- مدير علوم البيانات.(Manager، Data Science)

- مدير تطوير البرمجيات.(Manager، Software Development)

- أخصائي أول، إدارة أصحاب المصلحة.(Senior Specialist، Stakeholder Management)

- مدير أول، إدارة أصحاب المصلحة.(Senior Manager، Stakeholder Management)

- أخصائي أول، تطبيقات تقنية المعلومات.(Senior Specialist، IT Applications)

- مدير مساعد، تجربة العملاء.(Associate Director، Customer Experience)

- مدير الإستراتيجية والتخطيط.(Manager، Strategy & Planning)

- مدير أول، عمليات المبيعات.(Senior Director، Sales Operations)