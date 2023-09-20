نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباحث العامة تعلن فتح باب القبول للوظائف العسكرية لحملة الثانوية فأعل يمختلف مناطق المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة أمن الدولة معهد المباحث العامة فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

الوظائف:

1- عريف (لحملة دبلوم):

التمريض، المختبرات الطبية،

التغذية، السلامة الأغذية

أنظمة وسلامة صحية

تقنية الإنشاءات المدنية والمعمارية

تقنية المساحة

فني سمكرة ودهان

فني لحام

فني تجاره

فني مطابع

جرافيكس ووسائط مُتعددة

برمجة حاسب آلي

شبكات حاسب آلي

حاسب آلي

أمن سيبراني

دعم فني

الذكاء الاصطناعي

تحليل البيانات

علم البيانات

إدارة البيانات

تقنية الاتصالات

دبلوم هندسة نظم الطائرات دون طيار

اتصالات تقنية الالكترونيات وأنظمة التحكم

سلاسل وإمداد

الخدمات اللوجستية

إدارة مواد

تقنية القوى الكهربائية

تقنية الآلات الكهربائية

التقنية الميكانيكية

تقنية التبريد والتكييف

تقنية المحركات والمركبات

تقنية الكهرباء وإليكترونيات المركبات

تقنية الصيانة الميكانيكية

إدارة الموارد البشرية

إدارة أعمال

إدارة مستودعات

إدارة مكتبية

السكرتارية التنفيذية

إدارة مالية

أعمال بنكية

محاسبة

سياحة وفندقة

إدارة الفعاليات

لغات وترجمة.

2- جندي (الثانوية العامة):– من يحمل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:



1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

3- أن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو سبق أن غين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

4- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.5

- أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

6- أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها.

7- أن لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة عن جيد.

8- أن لا يقل طول التقدم عن 168 سم، ويتناسب مع الوزن.9- أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.

10- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من ( خمس سنوات ) لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.11- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من ( خمس سنوات ) لحملة شهادة الثانوية العامة.

12- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة ودرجة الدبلوم.13- يشترط لخريجي التخصصات الصحية لحملة الدبلوم أن يكون حاصلا على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.