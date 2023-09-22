نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية السعودية توضح شروط استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأطفال 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة استخراج بطاقة الهوية للأطفال ولكن وضعت بعض الشروط اللازم توافرها في من يرغب في الاستخراج، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع القراءة.

-شروط الحصول على بطاقة الأحوال المدنية:

هناك بعض الشروط التي قدمتها وزارة الداخلية بالمملكة لتتمكن من الحصول على بطاقة الأحوال المدنية كما يلي:

1-يجب أن تكون خلفية الصورة بيضاء، وفي وضع مقابل.

أن تكون الصورة حديثة ومُلونة وواضحة المعالم.

2-ضرورة أن يرتدي الطفل الزي السعودي المُتعارف عليه.

يجب وضوح ملامح وجه الطفل بشكل جيد.

3-عدم ارتداء أي نظارات للعين أو عدسات أو ما يُغير من مظهر ولون العين في الصورة.

4-ينبغي أن يكون مقاس الصورة 4*6.

تغيير الصورة في الأحوال المدنية

توجد بعض الحالات التي مُتاح فيها تغيير الصورة في الأحوال وهي كالتالي:

1-إن قمت بتجديد بطاقة الأحوال المدنية.

2-في حالة حدوث تغير كبير في ملامح الطفل عن الصورة الموجودة.

3-إن قدمت تقرير طبي يُثبت حدوث تغير في مظهر الطفل ويجب تغيير الصورة



شروط استخراج بطاقة الأحوال

لتتمكن كمواطن سعودي من الحصول على بطاقة الأحوال للمرة الأولى يجب تحقيق بعض الشروط التي سنذكرها لكم في السطور التالية:

1-يجب أن تكون جنسية المُتقدم سعودية ويجب إثبات ذلك.

2-يجب أن تسجل مسبقا في الأحوال المدنية.

3-أن يكون تجاوز عُمر 15 عامًا.

4-القيام بتحديد طبيعة العمل الذي يقوم به المتقدم مع إرفاق ما يثبت ذلك.

5-إبراز وثيقة توضح الوضع الاجتماعي للمُتقدم.

6-قم بإرفاق حفيظة النفوس في حال وجودها.

نبذة عن وزارة الداخلية السعودية:

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إداريًا، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءًا من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية.

واستمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».