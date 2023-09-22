نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. تعرف على كيفية تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت منصة أبشر خطوات تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا والتي تعتبر واحدة من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل كبير من أجل تحديث البيانات خاصة بعد نهاية فترة الدراسة.

وتعتبر خدمة تعديل المؤهل الدراسي هامة لكل الخريجين حسب مستوى التعليم إن كان تعليم إبتدائي أو متوسط أو ثانوي أو بكالوريوس أو دبلوم عالي بعد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

-خطوات تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا من خلال أبشر:

1-تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2-اختيار خدمات من خلال أيقونة خدماتي.

3-اختيار الأحوال المدنية.

4-اختيار (تواصل) ثم (طلب جديد)

5-اختيار خدمات السجل المدني.

6-تعديل المؤهل الدراسي.

-مدة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر:

أكدت منصة أبشر أن تعديل المؤهل الدراسي بشكل إلكتروني في أبشر يأخذ فترة تصل إلى خمسة أيام عمل من تاريخ الإرسال، وفي حال تجاوز الفترة المحددة من أجل إتمام المطلوب يتم الإستفسار وقتها من خلال إيميل أحوال.



-خطوات معرفة سبب رفض تعديل المؤهل الدراسي:

في حال تم رفض تعديل المؤهل الدراسي، يمكن من خلال خطوات بسيطة معرفة سبب الرفض.

1-تسجيل الخدمات على الحساب الموجود في منصة أبشر.

2-اختيار خدماتي.

3-اختيار خدمات.

4-الأحوال المدنية.

5-اختيار تواصل.

6-عرض الطلبات.

7-التحقق من سبب الرفض.

-فوائد تعديل المؤهل الدراسي في أبشر:

يذكر أن تعديل المؤهل الدراسي هو بمثابة الخدمة الإلكترونية والتي تمكن المستفيد من تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر ويتم بعدها تسجيل الدخول للحساب وتقديم طلب إلكتروني.

-متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي:

من أجل تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا، ينبغي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي إذا كان داخل المملكة ويجب أن تكون طبق الأصل، وإرفاق شهادة لمعادة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة وإكمال كل الخطوات في منصة أبشر من أجل تعديل البيانات بشكل إلكتروني في النهاية لما يخص المؤهل الدراسي.

ويذكر أن منصة أبشر الإلكترونية تقدم الكثير من الخدمات بشكل كبير لكل المستخدمين في السعودية وتعد خدمة تعديل المؤهل الدراسي واحدة من أهم الخدمات المقدمة.

-نبذة عن منصة أبشر:

تعتبر منصة أبشر من المنصات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتهدف إلى تقديم خدمات وزارة الداخلية السعودية رقميًا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك من خلال الاستفادة من الممكّنات التقنية، وتسخير التقنيات الحديثة؛ بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات مؤتمتة ذات موثوقية وأمان وكفاءة عالية.