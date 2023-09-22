وزارة الموارد البشرية توضح خطوات تحديث بيانات رخصة عامل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الموارد البشرية عن خطوات تحديث بيانات رخصة عامل، التي تُعد تعد إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى أصحاب الأعمال، لتمكينهم من تحديث بيانات العمالة التي لديهم.



-تحديث بيانات رخصة عامل:

وأفصحت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية “إكس” عن خدمة استعراض أو تحديث بيانات عامل من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات، ليتمكن أصحاب الأعمال من تحديث بيانات العمالة، وجاء ذلك بناء على سؤال أحد المستفيدين عن هذا الشأن.

-خطوات التحديث:

وأوضحت الموارد البشرية عن خطوات تنفيذ خدمة تحديث بيانات رخصة عامل من خلال الموقع الإلكتروني وإتباع هذه الخطوات التالية:

1+تسجيل الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية “من هنا“.

2-من الصفحة الرئيسية ستجد “قائمة خدمة العمالة” اختيار “خدمة استعراض أو تحديث بيانات العامل.

3-يمكن لصاحب العمل الاستعلام عن العامل من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، أو الحدود.

4-وهنا عليك تحديث بيانات العامل.

-نقل العمالة:

وفي السياق نفسه، أوضحت الموارد البشرية عبر صفحتها أنه عند نقل ملكية المنشأة بالسجل التجاري نفسه، يجب عليه مراجعة مكتب العمل والقيام بعدة إجراءات والتي تشمل تحويل ملف الملك السابق، ثم فتح ملف صاحب العمل الجديد ونقل العمالة بشكل تلقائي.

وأكدت الوزارة أن زيادة ساعات العمل تعد من الأمور المخالفة للنظام، وهنا يمكن التقديم ببلاغ عن مخالفة نظام العمل من خلال التطبيق الموحد الخاص لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-نبذة عن وزارة الموارد البشرية:

أنشئت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الكريم الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هـ تحت مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت الوزارة منذ نشأتها بتنمية المجتمعات المحلية واهتمت بلجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية.

-أهداف الوزارة:

-أولًا: رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة العربية السعودية.

-ثانيًا: تخطيط وتنفيذ المشروعات.

-ثالثًا: الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.