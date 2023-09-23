نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده السعودية..أجهزة كهربائية بأسعار لاتصدق تحت عنوان" نخفف عليك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بنده السعودية.. تقوم مجموعة من محلات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من التخفيضات والخصومات هذا الأسبوع، على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ذات التصنيع عالي الجودة، كما تقدم هايبر بنده السعودية عروضًا على المنظفات والمطهرات مثل مسحوق اي اكس ترا ومسحوق عادي، ومناديل ناعمة، ومناديل متنوعة، وغيرهم من المنتجات التي سنعرضها لكم.

عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية الإلكترونية:

هايبر بنده السعودية..أجهزة كهربائية بأسعار لاتصدق تحت عنوان" نخفف عليك"

توجد العديد من العروض والتخفيضات التي تقدمها سلسلة هايبر بنده السعودية ومنها:

. مكنسة كهربائية دونس بسعر 179 ريال سعودي.

. غلاية زجاجية جيباس 1.8 لتر بسعر 59 ريال سعودي.

. ماكرويف كينوود بسعر 389 ريال سعودي.

. مايكرويف وايت وستنجهاوس بسعر 529 ريال سعودي.

. موقد تسخين كهربائي جيباس بسعر 289 ريال سعودي.

. مكواة بخار تيفال بسعر 99.95 ريال سعودي.

. مكواة كليك أون بسعر 59 ريال سعودي.

. مكواة بخار عامودية جيباس بسعر 179 ريال سعودي.

. غلاية سينكور بسعر 119 ريال سعودي.

. محضر طعام سينكور بسعر 179 ريال سعودي.

. محضر طعام دونس بسعر 139 ريال سعودي.

. قطاعة مولينكس بسعر 109 ريال سعودي.

. قطاعة فليبس بسعر 119 ريال سعودي.

. خلاط يدوي جيباس بسعر 34.50 ريال سعودي.

. خلاط كليك أون بسعر 64.95 ريال سعودي.

. مروحة عامودية جيباس بسعر 119 ريال سعودي.

موعد انتهاء عروض هايبر بنده السعودية:

ومن الجدير بالذكر أن عروض هايبر بنده السعودية، قد بدأت من يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، وتستمر حتى 23 سبتمبر 2023.

عروض بنده المستمرة في سبتمبر 2023:

هايبر بنده السعودية..أجهزة كهربائية بأسعار لاتصدق تحت عنوان" نخفف عليك"

كما تقدم هايبر بنده السعودية عروض اليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية، والتي تستمر خلال شهر سبتمبر الجاري ومن أهم هذه العروض:

. فريزر جيباس بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 1386 ريال سعودي.

. مكنسة كهربائية دوتس بسعر 179 ريال سعودي، بدلًا من 215 ريال سعودي.

. مجفف شعر سينكور بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 89 ريال سعودي.

. مروحة كليك أون بسعر 79 ريال سعودي بدلا89 ريال سعودي.

. موزع مياة دوتس بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

كما يمكن القول بأن عروض هايبر بنده السعودية للأجهزة الكهربائية، بمناسبة اليوم الوطني لم يكن لها مثيل من قبل

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فروع هايبر بنده السعودية في مدينة الرياض:

.هايبر بنده الروضة.

. هايبر بنده السليمانية.

. هايبر بنده الملك فهد.

فروع هايبر بنده السعودية في مدينة جده:

. هايبر بنده سيتي مول.

. هايبر بنده السلام مول.

. هايبر بنده الرد سي مول.

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