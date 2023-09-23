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أحمد جودة - القاهرة - "انتهزوا مهرجان الخصومات".. جوالات آيفون 14 برو ماكس في بنده السعودية

بنده السعودية.. يعد هايبر بنده السعودية من أكبر المحلات التجارية بالوطن العربي لا سيما في بلاد الخليج

العربي، ويقدم هايبر بنده السعودية أفضل العروض على على كافة أقسامه من السلع والمنتجات، وعروضه من أهم وأكثر العروض التي عليها خصم مميز في السعودية بالكامل، ومن بين عروض بنده السعودية، هي خصومات آيفون14، وآيفون14 برو، وآيفون14 برو ماكس وهو الأكثر رواجًا وبحثًا في الأيام السابقة، لذلك تعرض بوابة الفجر الإلكترونية بعض هذه العروض في السطور التالية.

عروض هايبر بنده السعودية على آيفون برو وآيفون14:

" انتهزوا مهرجان الخصومات" جوالات آيفون14 برو ماكس..بنده السعودية

يعمل هايبر بنده السعوديةعلى تقديم أقوى التخفيضات والعروض على شتى الأسعار الخاصة بالإلكترونيات والهواتف في كافة الفروع في المملكة السعودية، حيث يوفر هايبر بنده السعودية خصم يصل إلى 12% على هواتف آيفون14 بجميع أنواعها ومن هذه العروض:

. هاتف آيفون14 برو ماكس 128 جيجا بسعر 4699 ريال سعودي فقط.

. هاتف آيفون 14 برو ماكس 256 جيجا بسعر 4399 ريال سعودي فقط من هايبر بنده السعودية

عروض هايبر بنده السعودية على مختلف أنواع الجوالات:

يشمل هايبر بنده السعودية عروضًا للمزيد من أنواع الجوالات إلى جانب آيفون 14 برو ماكس فهناك جوالات سامسونج، وهواوي، ولينوفو وغيرها وإليكم أبرز العروض:

. جوال iphone 12 pro max 5G، ذاكرة 128 جيجا، 6 جيجا رام، بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

. جوال ابل Iphone 11 4G، ذاكرة 128 جيجا، 4 جيجا رام، بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3559 ريال سعودي.

. جوال Samsung A71، ذاكرة 128 جيجا، 8 جيجا رام، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

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تخفيضات هايبر بنده السعودية على الإلكترونيات:

" انتهزوا مهرجان الخصومات" جوالات آيفون14 برو ماكس..بنده السعودية

يوفر هايبر بنده السعودية أيضًا خصومات على الأيباد وأجهزة التابلت هواوي وسامسونج ولينوفو، والتي لها عدة استخدامات وذلك فيما يتعلق بتصفح الانترنت والجانب الترفيهي أي مشهاهدة الأفلام والمسلسلات، وأيضًا تستخدم في العملية التعليمية في وقتنا الحالي، اللابتوب الذي يستخدم في آداء المهام المختلفة وفي العمل، وسماعات البلوتوث التي يبحث عنها الكثيرون، الساعة الذكية، الشواحن المتنقلة، وغيرها من الإلكترونيات التي تسهل حياتنا وتوفر الكثير من الوقت ومن أهم هذه العروض:

. لابتوب Asus سعة 1 ترابايت، 4 جيجا رام، بسعر 1449 ريال سعودي بدلًا من 1649 ريال سعودي.

. ايباد 8 ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1899ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

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