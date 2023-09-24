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أحمد جودة - القاهرة - عروض اليوم الوطني السعودي، تقدم عدد من الشركات في المملكة العربية السعودية، أقوى العروض احتفالًا باليوم الوطني السعودي 93 على جميع المنتجات، وأبرزها أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية والشاشات، ومن عروض هذه الشركات احتفالًا باليوم الوطني السعودي93 مايلي:

عروض بنده احتفالًا باليوم الوطني السعودي 93

أقوى عروض اليوم الوطني 93 على الأدوات المنزلية.. "تخفيضات ضرب نار"

ويقوم هايبر بنده السعودية بتقديم أقوى العروض على الأدوات المنزلية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 ومن هذه العروض ما يلي:

. طقم أواني دليسي غير لاصقة 12 قطعة والسعر 193 ريال سعودي.

. طقم قدور تيفال نيو تيمبو 8 قطع والسعر 699 ريال سعودي.

. طقم أواني طبخ برستج 9 قطع والسعر 149.95 ريال سعودي.

. قدر ضغط مستر كوك سعة 5 لترات والسعر 59.95 ريال سعودي.

. قدر ضغط ألمنيومرويال فورد سعة11 لتر والسعر 93 ريال سعودي.

. خلاط مع مطحنة زجاجية دوتس بقوة 500 وات والسعر 79 ريال سعودي.

. غلاية تيفال سعة 1.7 لتر والسعر 149 ريال سعودي.

عروض كارفوراحتفالًا باليوم الوطني السعودي 93:

انطلقت عروض كارفور السعودية اليوم على الأدوات المنزلية احتفالًا باليوم الوطني السعودي 93، ومن المقرر أن تستمر عروض كارفور اليوم الوطني السعودي 93 والتي قد بدأت من يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر حتى يوم 30 سبتمبر 2023، حيث يوجد في العروض مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ وأبرزها:

. طقم قدور 8 قطع متوفر باللون الرمادي أو الأحمر بسعر 119 ريال سعودي.

. طقم قدور رويال فورد 9 قطع بسعر 259 ريال سعودي.

. طقم قدور باللون الأحمر من رويال فورد 7 قطع بسعر 89 ريال سعودي.

. طقم مقلاة 3 قطع من رويال فورد بسعر 49 ريال سعودي.

. شواية بوجهين 40 سم بسعر 69 ريال سعودي.

. ترمس شاي وقهوة بسعة 1.9 لتر بسعر 49 ريال سعودي.

. ترمس شاي وقهوة بسعة 1 لتر بسعر 37 ريال سعودي.

. طقم كاسات ورقية عدد 50 كوب بسعر 5 ريال سعودي.

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عروض اكسترا احتفالًا باليوم الوطني السعودي93:

أقوى عروض اليوم الوطني 93 على الأدوات المنزلية.. "تخفيضات ضرب نار"

ويبحث الكثير من المواطنين عن عروض اكسترا اليوم احتفالًا باليوم الوطني السعودي 93 على الأجهزة والأدوات المنزلية ومن عروض اكسترا في اليوم الوطني السعودي93 ما يلي:

. خلاط مولينكس بقوة 500 وات بسعة 1.25 لتر بسعر 254 ريال سعودي.

. مكواة بخار بانا سونيك بقوة 2300 وات بسعر 128 ريال سعودي.

. شواية كلاس برو 1800 وات بسعر 179 ريال سعودي.

. ميكروويف إل جي بقوة 1200 وات وسعة 56 لتر بسعر 999 ريال سعودي.

. مكنسة ذكية من كيفول 31S بتقنية التنظيف الذاتي بالليزر بسعر 1799 ريال سعودي.

. شاشة سمارت تي إس إل 85بوصة فائقة الوضوح لون اسود بسعر 6599 ريال سعودي.

فعاليات اليوم الوطني السعودي 93

وتشهد المملكة العربية السعودية العديد من الفعاليات احتفالًا باليوم الوطني السعودي93 ومن هذه الفعاليات ما يلي:

. فعالية نادي جده لليخوت على مدار يومي الخميس والسبت 21-23 سبتمبر 2023، بداية من الساعة الرابعة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

. فعالية الفلوكلور السعودي في جده وتتضمن ثلاثة عروض تراثية هي:

الخطوة الجنوبية، السامرين، والخبيتي، وتقام في جده بروميناد اليوم السبت 23 سبتمبر بداية من الساعة الرابعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ويكن الحضور مجانيًا لكافة الفئات من بينهم الأطفال.

. فعاليات ضيافة اليوم الوطني ويتم فيها استقبال الزائرين في موضع إقامتها ويقدم لهم ضيافة القهوة السعودية وباقات من الزهور العطرة للترحيب بهم وكذلك يتم توزيع المجسمات الورقية على الضيوف.