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أحمد جودة - القاهرة - الضمان الاجتماعي 1445.. كيفية وخطوات التسجيل

الضمان الاجتماعي 1445.. الضمان الاجتماعي السعودي.. كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي.. شروط الحصول على الضمان الإجتماعي.. من هم المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي، أصبحت هذه التساؤلات متصدرة محركات البحث في الفترة الأخيرة ومن خلال هذا التقرير سنقوم بالإجابة على تلك التساؤلات.

وزارة الموارد البشرية.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق

الضمان الاجتماعي السعودي

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والاجتماعية السعوديه برنامج الضمان الاجتماعي لمساعدة المحتاجين وتحقيق التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تحويل الأشخاص من مستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى أشخاص منتجين في المجتمع، حيث يقوم الضمان الاجتماعي على صرف مبالغ مالية شهرية للمحتاجين وتأخذ هذه الأموال من أموال الذكاة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة الموارد البشرية بشروط التسجيل في الضمان الإجتماعي وهي كالآتي:

• أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

• لا بد أن يقيم المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي بشكل دائم لمدة ٩٠ يوم في المملكة العربية السعودية.

• أن يقل دخل العائلة الشهري عن الحد الأعلى وهو 1100 ريال سعودي.

• يجب أن لا يكون للمتقدم اي ممتلكات باسمه.

• أن لا يتم تسجيل المتقدمين كسجناء في الملاجئ أو مراكز الرعاية الاجتماعية.

• يجوز أن تحصل المطلقة أو الأرملة الغير حاملة للجنسية السعودية على الضمان الاجتماعي في حالة أن يكون لديها أطفال سعوديين.

في حالة أن يكون المطالب بالضمان الإجتماعي متقاعد لا بد من توفر الشروط الآتية:

• أن لايكون لديه اي دخل شهري أعلى من مقدار المعاش.

• أن يكون من أصحاب الإعاقات التي تعيق عن العمل.

• أن يكون على سن المعاش في حالة إنه موظف متقاعد وعليه أن يقدم ما يفيد بذلك.

وزارة الموارد البشرية.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق

من هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي؟

قامت وزارة الموارد البشرية والاجتماعية بتحديد من يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي ليشمل ذلك كل من:

• العائلات ذات الدخل المنخفض والفقراء.

• يشمل معاش الضمان الاجتماعي عائلات كل من " الغائب والمدمن والمسجون ".

• ذوى الاحتياجات الخاصة.

• المرأة التي هجرها زوجها ولم تجد من يعيلها.

• المطلقات والأرامل السعوديين أو من لهم اطفال حاملين للجنسية السعودية.

"وزارة الموارد البشرية".. خطوات التسجيل بالضمان الإجتماعي وشروط الإستحقاق

خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي

١- الدخول على منصة الضمان الإجتماعي المتطور.. “من هنا ”.

٢- اختار كلمة "تسجيل جديد" من المنصة.

٣-قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف ورقم الهاوية.

٤- قم بالموافقة على الشروط بعد قراءتها جيدًا.

٥- قم بكتابة رمز التحقق بعد أن يصلك في رسالة على رقم الهاتف الذى أدخلته.

٦- اضغط على كلمة " تسجيل ".

٧ - قم بإدخال البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

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