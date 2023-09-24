"بالأخضر".. ماكدونالدز تحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحد المطاعم الشهيرة في المملكة العربية السعودية، تخفيضات استثنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، بهدف مشاركة السعوديين في احتفالات هذه المناسبة الوطنية العزيزة، كذلك أطلق "ماكدونالدز" عروضًا كثيرة على وجباته بالإضافة إلى جوائز مالية كبرى مع تزيين أكواب " ماك كافيه" برسومات تحمل العلم السعودي وأبرز معالم المملكة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي بنسخته 93، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

"بالأخضر"..ماكدونالدز تحتفل باليوم الوطني السعودي 93

وأعلنت "ماكدونالدز" عروضه الخاصة على كافة الأصناف التي يقدمها بأسعار مميزة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 علمًا بأن العروض سارية فقط على التطبيق الخاص بالمطعم، ويمكن الحصول عليه بسهولة من خلال

"App Store" أو "Google play" والاستفادة منه في معرفة أقرب الفروع للمستخدم والعروض المتاحة وأفضلها.

مسابقات وجوائز " ماكدونالدز":

ولم يكتف " ماكدونالدز" بعمل عروض على منتجات الأطعمة فقط، وإنما حرص على الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 بشكل آخر عن طريق عمل مسابقات وجوائز مالية كبرى، بالإضافة إلى السحب على أجهزة آيفون وأيباد وساعة يد "وإير بودز" وغيرها من الهدايا والجوائز التي ستقدم للفائزين، مع عرض أسماءهم على صفحات "ماكدونالدز" الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن هذه المسابقات ما يلي:

. المسابقة الأولى لربح آيفون 14 برو ماكس من خلال اتباع هذه الشروط:

الإعجاب ومتابعة صفحة ماك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الإجابة على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية للمطعم.

مشاركة الإجابة على صفحة المشترك عبر هاشتاج نرسم نحلم نحقق.

. المسابقة الثانية لربح أبل ووتش وشروط المسابقة تكون كما يلي:

- الإعجاب بصفحة المطعم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومتابعتها.

- الإجابة على السؤال الموجود على صفحة ماكدونالدز السعودية.

- مشاركة الإجابة ووضع هاشتاج نرسم نحلم نحقق.

"بالأخضر"..ماكدونالدز تحتفل باليوم الوطني السعودي 93

يقوم ماكدونالدز بكل فروعه بتقديم عروض مميزة على وجباته السريعة، لمشاركة المملكة العربية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 ومن أقوى هذه العروض:

. تقدم ماكدونالدز عرض على وجبة بيج تايستي مع صاندي والمتوفرة بسعر 28 ريال سعودي فقط.

. ويوجد أيضًا تخفيض على وجبة جراند تشيكن سبايسي مع 4 ماك بسعر 30 ريال سعودي.

. وعرض مميز على عدد 2 ساندوتش ميني اسيوي مع مشروب حجم كبير مع بطاطس بسعر 28 ريال سعودي.

. سعر دبل تا يستي ب17 ريال سعودي.

. بالإضافة إلى توصيل مجاني لمختلف الوجبات.

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أعلنت سلسلة مطاعم ماك في المملكة العربية السعودية بدء عرض اليوم الوطني السعودي 93 إلا أنها لم تحدد بعد آخر يوم في العروض، ولكن من المحتمل انتهاء عروض ماكدونالدز مع نهاية سبتمبر 2023.