نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدينة الملك سعود الطبية تسجل إنجازًا طبيًا جديدًا باستخدامها تقنية SSO2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز صحة القلب، إنجازًا طبيًا جديدًا باستخدامها تقنية SSO2 (أوكسجين عالي التركيز) وذلك لمريض يعاني من أزمة قلبية حادة في الشريان الأيسر الأمامي، وذلك لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت المدينة الطبية بأن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية.

وأشارت إلى أن المريض بصحة جيدة وسيغادر المدينة قريبًا بإذن الله