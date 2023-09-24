انت الان تتابع خبر بسبب كارثة جوية مدمرة ..السعودية تخسر عدد من الضحايا..وهذا ما ينتظر البلاد خلال الساعات القادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عن تفاصيل جديدة حول منطقة جازان في المملكة العربية السعودية. وأكد المسند أن جازان تحتل المرتبة الأولى في كثافة حدوث البرق والصواعق على مستوى المناطق في البلاد. وقد أوضح المسند هذا الأمر من خلال منشور على منصة "إكس". وأشار إلى أن جازان تسجل معدلًا سنويًا يبلغ 55 ومضة للكيلومتر المربع.

وأضاف المسند أن هذه البيانات تمتد من عام 2016 حتى عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن أكثر منطقة تشهد حدوث البرق والصواعق على مستوى العالم تقع غربي غواتيمالا، حيث يتم تسجيل معدل يبلغ 161 ومضة.

وأخيرًا، أشار المسند إلى حادثة مؤلمة وقعت في جازان، حيث أودت صاعقة رعدية بحياة معلم في قطاع صامطة. هذا يؤكد على خطورة هذه الظاهرة الجوية وضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الأحوال الجوية السيئة.