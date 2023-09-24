نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة تُبرز مشاريعها بجناح خاص في القرية السعودية بإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص، ضمن فعاليات القرية السعودية، التي تقيمها السفارة السعودية في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023م.

وتسعى الوزارة من خلال المشاركة إلى إبراز مشاريعها المستقبلية، والمنبثقة من رؤية السعودية 2030، وإظهار معدلات التطور الذي تشهده الرياضة السعودية من جميع النواحي، واستعراض أبرز الاستضافات العالمية المقبلة كمنافسات بطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، والتي ستقام في تروجينا.

كما يستعرض الجناح مبادرة الملاعب الذكية، التي تعكف الوزارة من خلالها على تطبيق أحدث الخدمات التقنية، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الملعب الرقمي في الملاعب السعودية، فيما يسلط الجناح الضوء على مناطق الاستثمار في القطاع الرياضي بالمملكة، وطرق تنويع الاستثمار في الرياضة، وتفعيل دور القطاع الخاص.

ويتخلل البرنامج المصاحب للجناح عدد من الفعاليات، بدءًا بالمشاركة في جلسةٍ حوارية للحديث عن رؤية السعودية 2030، والقطاع الرياضي بصورة خاصة، إضافةً إلى فيلمٍ يستعرض التطور في كرة القدم النسائية والنجاحات التي حققتها، ومراكز تدريب كرة القدم النسائية والجهود المبذولة لتطويرها