نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع وزارة الرياضة بالحدود الشمالية يقيم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام فرع وزارة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، عددًا مِن الفعاليات الرياضية والاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وتضمّنت الفعاليات إقامة بطولتين في كرة القدم الأولى للرجال وحققها فريق الأمن العام، والثانية للنساء وحققها فريق بصمة رياضي، إلى جانب إقامة بطولات للجاليات في كرة السلة والطائرة وبطولة كرة الطاولة والشطرنج ومسيرة للخيل والدراجات النارية.

وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات أكثر من 500 مشارك في مختلف الفعاليات التي نفذت تحت مسمى "كأس اليوم الوطني " احتفالًا بهذه المناسبة