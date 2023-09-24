نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار البحرين الدولي يرحب بالقادمين من المملكة عبر مجموعة من الفعاليات احتفاءً باليوم الوطني الـ93 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب مطار البحرين الدولي ترحيبًا خاصًا بالأشقاء القادمين من المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الفعاليات الاحتفالية المميزة ذات الطابع التراثي والثقافي المشترك بين البلدين، احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، مما يعبر عن العلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع كل منهما.

وتضمنت الفعاليات عروضًا قدمتها فرقة شعبية، علاوةً على الضيافة العربية الأصيلة والهدايا الخاصة والتوزيعات ذات التصاميم المستوحاة من هذه المناسبة