نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري وسط الصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الانتحاري الذي نفذ بواسطة شاحنة مفخخة في مدينة بلدوين وسط الصومال، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص الأبرياء.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيًا الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام، دعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.