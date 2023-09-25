نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبراج الرياض تزدان باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدانت أبراج الرياض ومعالمها الحيوية باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ93، وتحولت ملامحها العمرانية والحضرية إلى تحفة فنية تزينها لون العلم السعودي، وتشكل هويتها وعمقها وخصوصيتها الثقافية، تعبيرًا عن مشاركة المدينة احتفالات البلاد بهذه المناسبة الغالية.

ورصدت أمانة منطقة الرياض العديد من المباني والأبراج والمجمعات التجارية والميادين وواجهات مواقع الجذب السياحي في أرجاء المدينة التي ازدانت باللون الأخضر تفاعلًا مع اليوم الوطني الـ93، إلى جانب اللوحات المضيئة التي كست الجسور والميادين بالأخضر، وأضفت أجواء مبهرة للتلاحم المتين بين قيادة هذا الوطن وشعبه.

يذكر، أن العديد من الجهات الحكومية والأهلية دأبت على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم المجيد، وخلق بيئة جاذبة للمشاركة الفاعلة للسكان