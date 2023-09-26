نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات حفظ السلام الروسية تسعف سكان قره باغ المصابين في انفجار خزان وقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقة طبية من قوات حفظ السلام الروسية تقدم الإسعافات الأولية لـ 22 من المدنيين الذين أصيبوا في انفجار خزان وقود في ستيباناكيرت في قره باغ.

وجاء في البيان أن "الوحدة الطبية ذات الأغراض الخاصة التابعة لوحدة حفظ السلام الروسية تقدم المساعدة الطبية لـ 22 من السكان المحليين الذين أصيبوا نتيجة انفجار خزان وقود في ستيباناكيرت".

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات لوقف إطلاق النار.

وكان التلفزيون العام الأرمني أفاد بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع مساء أمس الاثنين، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى.