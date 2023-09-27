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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل في السعودية، يتسأل المواطنين السعوديين عن موعد صرف إعانة التأهيل الشامل للمستفيدين، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية موعد الصرف، وفيما يلي تنشر بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل الكاملة.

رسميا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل في السعودية

رسميا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل في السعودية

كتبت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه".

خطوات التسجيل في دعم التأهيل الشامل

رسميا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل في السعودية

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية خطوات التسجيل في دعم التأهيل الشامل، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار الـ 24 ساعة:

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الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية من هنا

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على التأهيل الشامل.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن اسم المستفيد الكامل ورقم الهوية ورقم الهاتف ونوع الإعاقة التي يعاني منها المستفيد.

قبل القيام بالتسجيل يجب أن يكون عمر التقرير الطبي سنة على الأكثر.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الإقرار بأن كافة البيانات المسجلة قد تم استكمالها بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

انتظر حتى تصلك رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على رقم الطلب.

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شروط الاستفادة من برنامج إعانة التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين من برنامج إعانة التأهيل الشامل وهي:

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أن يكون المستفيد مسجلًا لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.

ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.

ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.

أن يكون سعوديًا أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.