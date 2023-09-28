نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الطاقة تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بجميع المناطق بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الطاقة عن توفر أكر من 60 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فأعلى بمختلف التخصصات في عدة مناطق بالمملكة.

الوظائف الشاغرة:



– خبير سلامة ووقاية.

– أخصائي سلامة ووقاية.

– أخصائي اول سلامة ووقاية.

– أخصائي تخطيط وتطوير أعمال الشركات الكبرى.

– مدير مشروع.

– مدير مشروع مساعد.

– أخصائي أول إدارة الكربون – البرنامج الوطني للإقتصاد الدائري للكربون.

– مهندس خبير مشاريع هندسية.

– مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.

– أخصائي هوية مؤسسية.

– مصمم هوية مؤسسية.

– أخصائي أول مستودعات.

– رئيس قسم حماية البيانات والأنظمة والأجهزة الطرفية.

– أخصائي أول مركز عمليات الأمن السيبراني.

– أخصائي أول أزمات – الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.

– مستشار الاستدامة والتغير المناخي.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي أول أراضي ومحجوزات.

– أخصائي أزمات.

– أخصائي أول تراخيص.

– أخصائي تراخيص.

– مشرف فريق (الرياض).

– مشرف فريق (جدة).

– مشرف فريق (تبوك).

– مشرف فريق (بريدة).

– مشرف فريق (أبها).

– مشرف فريق (جازان).

– خبير أول تخطيط.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي أول تخطيط.

– مراقب ميداني (الرياض).

– مراقب ميداني (الأحساء).

– مراقب ميداني (ينبع).

– مراقب ميداني (الافلاج).

– مراقب ميداني (الظهران).

– مراقب ميداني (جازان).

– مراقب ميداني (بريدة).

– مراقب ميداني (تبوك).

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة – تبوك.

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة – بريدة.

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة – المدينة المنورة.

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة – جازان.

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة – سكاكا.

– مستشار – مكتب تحقيق الرؤية.

– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.

– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.

– أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.

– أخصائي مشاريع بحثية.

– مدير المشاريع البحثية.

– أخصائي أول تنسيق ومتابعة..

– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.

– أخصائي متابعة الالتزام.

– أخصائي أول متابعة الالتزام.

– مسؤول دعم وتنسيق.

– أخصائي تقارير مالية وبترولية.

– أخصائي أول تحليل مالي.

– أخصائي أول مراجعة.

– أخصائي مراجعة.

– أخصائي تجربة شركاء.

– أخصائي أول تجربة شركاء.

– أخصائي عمليات شركاء.

– أخصائي أول عمليات شركاء.

– مُحلل عمليات شركاء.

أماكن العمل:



– الرياض.

– بريدة.

– تبوك

– المدينة المنورة.

– جدة.

– أبها.

– ينبع.

– الأحساء.

– الأفلاج.

– سكاكا.

– الظهران.

– جازان.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف فتح باب التوظيف للعمل بمجال الرقابة الميدانية للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مراقب ميداني (وظائف متعددة) للجنسين.

المؤهلات والخبرات:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- درجة الدبلوم في أي تخصص مرتبط بمجال العمل.- لا يشترط الخبرة المسبقة.- مهارات إدارة الوقت وإدارة الأولويات.- مهارات العمل الجماعي وخدمة العملاء.

ملخص المسؤوليات والواجبات الرئيسية:1- ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة.2- يدعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية الموجودة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.3- ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وارسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة.4- ينسق ويجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.5- يساعد في أنشطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية أو نظام الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، والأنظمة التي تنظم ملكية محطات الوقود أو تشغيلها، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.،، وأخرى ،،

2- مشرف فريق (وظائف متعددة).

المؤهلات والخبرات:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل. يفضل وجود درجة الماجستير.- خبرة سابقة 5 سنوات.- مهارات إدارة الوقت وإدارة الأولويات.- مهارات العمل الجماعي وخدمة العملاء.

ملخص المسؤوليات والواجبات الرئيسية:يشرف على أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.2- يشرف على أنشطة جمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة.3- يشرف على أنشطة جمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.4- يتأكد من تنفيذ أنشطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية أو نظام الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، والأنظمة التي تنظم ملكية محطات الوقود أو تشغيلها، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.