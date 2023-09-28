نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ايجكس تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء بجميع مدن المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية AJEXعن فتح باب التوظيف (لكافة المؤهلات) بجميع مدن المملكة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مندوب توصيل شحنات (مقابلات مباشرة – دون موعد).

أماكن العمل:

– جميع مدن المملكة.

مزايا الدوام الكامل كمندوب في ايجكس:

– راتب مجزي لا يقل عن 5،400 ريال.

– عمولة لكل شحنة (يتم تحديدها حسب الإدارة في المخزن المعني).

– تأمين صحي للفرد وعائلته (زوجة وأبناء).

– دوام 8 ساعات 6 أيام في الأسبوع.

– تدرج وظيفي.

– توفير مركبة للاستعمال الخاص وللعمل (بحال تم استعمالها كإستخدام شخصي؛ يتم خصم بدل النقل).

– توفير هاتف للعمل.

– توفير شريحة اتصال وبيانات للعمل.

– توفير زي للعمل.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية (AJEX)، عن فتح باب التوظيف للعمل بفروعها في عدة مدن بمناطق المملكة، مع رواتب ومزايا تنافسية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

- مشغل مركز خدمة.

الشروط:

- درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

- لا يشترط الخبرة المسبقة.

- معدل عالي 4 من 5 أو 3 من 4.

- مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

الراتب والمميزات:

- راتب شهري 6،000 ريال.

مكان العمل:

- القصيم، حائل، أبها، الباحة، سكاكا، القريات، الهفوف

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن حاجتها للوظائف التالية:

وظيفة مسؤول الموارد البشرية (HR Officer – Tamheer Program) (برنامج تمهير).

٢- وظيفة مطور جافا للخدمات المصغرة (Java Microservices Developer) (الرياض).

٣- وظيفة موظف موارد بشرية (HR Officer) (الرياض).

٤- وظيفة مدير مبيعات المنطقة (Territory Sales Manager) (الرياض، الدمام).

٥- وظيفة مدير إقليم ( تجارة إلكترونية) (Territory Manager – E-commerce) (جدة).

٦- وظيفة تنفيذي تطوير الأعمال (Business Development Executive) (جدة).

٧- وظيفة رئيس تطوير المنتجات (Product Development Director) (الرياض).

٨- وظيفة مشرف العمليات (Operations Supervisor) (جدة).

٩- وظيفة ممثل خدمة العملاء (Customer Service Representative) (الرياض).