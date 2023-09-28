نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية ناورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، فخامة رئيس جمهورية ناورو روس كون.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو دوام والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية فيصل القحطاني.