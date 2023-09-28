نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد برنامج المملكة لدروب الحج في مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) مشروع قرار برنامج دروب الحج والمساجد التاريخية الذي قدمته وزارة الثقافة ممثلةً باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في المؤتمر الـ12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي المنعقد في دولة قطر خلال يومي 25 - 26 سبتمبر 2023م، بمناسبة الاحتفاء بمدينة الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2021 عن المنطقة العربية.

ومثلت دروب الحج من وإلى مكة المكرمة منعطفًا هامًا في تاريخ البشرية، حيث يهدف إلى تجسيد الدور الحضاري للإسلام ومكانة بلاد الحرمين الشريفين بصفتها مركزًا للتلاقح الحضاري والسلم العالمي، وإنجاز ملفات وقواعد لحصر وتصنيف وتسجيل المواقع والمساجد التاريخية ثم تسجيلها على لوائح التراث العالمي لدى منظمتي الإيسيسكو واليونسكو، ودعم الصناعات الثقافية المرتبطة بالحج في دول العالم ومواكبتها وحمايتها وتطوير مختلف محطات دروب الحج التقليدية وتطوير محتوى المحطات المتجددة.

وتم خلال المؤتمر استعراض جهود المنظمة في دعم العمل الثقافي، في ظل رؤيتها وتوجهاتها الإستراتيجية، وكذلك تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، ووثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية.