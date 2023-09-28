نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمدن بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن بالمملكة الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان.

الوظائف:

– مراقب الجودة (ثانوية فأعلى).

– مساعد مستودع.

– مراقب العمليات.

– مشرف أمن أول.

– مهندس أول المعدات الدوارة.

– مستشار إدارة الأداء التجاري.

– مهندس أول الموثوقية الكهربائية.

– مهندس المشاريع الضخمة.

– عامل تشغيل.

– مدير تطوير المشاريع.

– كهربائي.

– أخصائي أجهزة.

– أخصائي تصنيف.

– ميكانيكي.

– أخصائي تحليل البيانات.

– أخصائي عمليات.

– وغيرها من الوظائف.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– ينبع.

– الجبيل.

– الدمام.

– جازان.

موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن حيث أنه بدأ يوم الإثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م

وفي وقت سابق، أعلنت شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)،

عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية، بمقر الشركة بمدينة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

- سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)

المتطلبات:

- أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

- مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.

- مهارات جيدة في التواصل.

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

- مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

نبذه عن الشركة:

تعتبر شركة التصنيع الوطنية (TASNEE) من الشركات المساهمة السعودية، تأسست عام 1405 هـ الموافق 1985، كأول شركة تصنيع مساهمة ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وتقوم شركة التصنيع بإنشاء وإدارة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية الكبرى في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية والمعدنية والخدمات الصناعية وتسويق منتجاتها.