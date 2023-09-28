هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض.

الوظائف:

1- محلل تطوير الأعمال:

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو أي مجال ذي صلة.

– لحديثي التخرج (لا يُشترط الخبرة).

2- محلل دعم آليات المحتوى المحلي:

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو أي مجال ذي صلة.

– لحديثي التخرج (لا يُشترط الخبرة).



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (هيئة حكومية) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:

المسمي الوظيفي:

– أخصائي أول مراقبة المحتوى المحلي (Local Content Monitoring Sr. Specialist).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في الآتي:

(الاقتصاد، الإدارة، الهندسة، إدارة الأعمال) أو أي مجال ذي صلة.2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

الهدف:

– لدعم تطوير جمع ومراقبة ودراسة البيانات المتعلقة بمتطلبات المحتوى المحلي والتأكد من امتثال الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات المشترية الأخرى ذات الصلة لمعايير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتعلق بمتطلبات المحتوى المحلي.

نبذة عن الهيئة:



– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.