نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك عبدالله الجامعي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) عن توفر وظائف إدارية بمسمى كاتب للعمل بمقر المستشفى، لبقية التفاصيل أدناه.

المسمى الوظيفي:

– كاتب.

الشروط:

– درجة البكالوريوس في (اللغة الإنجليزية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو العلوم أو السكرتارية) أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).

– دبلوم (سنتين) في (إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية) أو أي مجال ذي صلة (4 سنوات خبرة).

– دبلوم (3 سنوات) في (إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية) أو أي مجال ذي صلة (2 سنوات خبرة).

ملخص المهام الوظيفية:

– توفير الدعم الإداري لتسهيل الاحتياجات السريرية والتشغيلية.

– تنفيذ خدمة العملاء للمرضى وعائلاتهم والزوار.

– المساعدة الإدارية للموظفين ونقل البيانات.



وفي وقت سابق، أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر المستشفى، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

- كاتب. (Ward Clerk)

ملخص المهام الوظيفية:

- توفير الدعم الإداري لتسهيل الاحتياجات السريرية والتشغيلية.

- تنفيذ خدمة العملاء للمرضى وعائلاتهم والزوار.

- المساعدة الإدارية للموظفين ونقل البيانات.

المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو العلوم أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).

- دبلوم (سنتات) في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة. 4 سنوات خبرة.

- دبلوم (3 سنوات) في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة. 2 سنوات خبرة.



وفي وقت آخر، أعلنت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر المستشفى، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

- أخصائي أول التخطيط (Planning Specialist).



المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال والهندسة الصناعية) والتعليم السريري (مثل الصيدلة السريرية والطب وما إلى ذلك).

- ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة مع البكالوريوس.

- يفضل درجة الماجستير في تخصصات إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال والهندسة الصناعية) والتعليم السريري (مثل الصيدلة السريرية والطب وما إلى ذلك).

- ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة مع الماجستير.