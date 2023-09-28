نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تبدأ في منح تأشيرات مهنية فورية من خلال منصة قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السعودية تبدأ في منح تأشيرات مهنية فورية من خلال

.. منصة جدبدة تتطلقها المملكة العربية السعودية، التي تسعى أن تكون وجهة رقمية جديدة لمئات الآلاف يوميًا من الساعين نحو سوق العمل.

آخر تطورات سوق العمل السعودي

تتابع الفجر آخر تطورات سوق العمل السعودي، وما بتصل به من منصات، لا سيما منصة قوي، التي تطرحها المملكة العربية السعودية؛ من أجل منح تأشيرات مهنية فورية.

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معلومات بشأن منصة “قوى” والتي تعد المنصة الرقمية الأولى والشاملة بأكثر من 1،000،000 عملية يوميًا مؤتمتة لأكثر من 130 خدمة لقطاع العمل.

وقالت: تتفرد المملكة بمنصة تختصر إجراءات سوق العمل وهي منصة “قوى”منصة قوي، كما تقدم المنصة 8 خدمات، هي إجراءات رخص عمل سلسة، تقييم ذاتي للمنشآت، وتأشيرات مهنية فورية، تحسين تجربة المستفيدين، متابعة للمخالفات والشكاوي، وعقود عمل رقمية، ضبط آلية حماية الأجور، وتقارير إلكترونية فورية الأصحاب المنشات.

تأشيرة خروج نهائي.. شريطة إسقاط اسم العامل من المؤسسة

السعودية تبدأ في منح تأشيرات مهنية فورية من خلال منصة قوي.. في وقت سابق، أكدت منصة “قوى” على أنه يجب خروج الموظف من المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج نهائي، ليتم إسقاط اسمه من المنشأة إلغاء رخصة العمل.

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في “إكس” ردًا على استفسار جاء فيه: “عندي مؤسسة وفيها عامل أصدرتُ له تأشيرة خروج نهائي لكن العامل لم يسافر.

وأضاف السائل، مع العلم أن التأشيرة لها شهران من تاريخ الصدور، وأنا أريد إسقاط العامل من المؤسسة.

شرط إلغاء رخصة العمل

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت على أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل، بعد سداد الرسوم من قبل المنشأة، حتى لو لم يتم تجديد إقامة العامل.

اقرأ أيضًا..