"مواطن" لدعم مصر تناشد السفير المصري بأمريكا بفتح أبواب السفارة في عطلة نهاية الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالولايات المتحدة الأمريكية السفير المصري بأمريكا بضرورة فتح أبواب كل المقرات الدبلوماسية التي يتم توثيق توكيلات المرشحين للرئاسة بها.

وقالت الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك أعداد كبيرة في الولايات الأمريكية المختلفة ترغب في توثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل ترشحه لولاية جديدة في حكم مصر.

وأضافت الحملة أنه على غرار ما قامت به سفارات مصر في عدد من الدول للتيسير على أبناء مصر في الخارج الذين لا يناسب وقت العمل الرسمي لهم ففتحت لهم السفارات والقنصليات في عطلة نهاية الأسبوع وفي أوقات العمل غير الرسمية فإننا نأمل أن يلبي السفير المصري بأمريكا مطلب أبناء الجالية حتى يتسنى لهم إظهار دعمهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي.